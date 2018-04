Palmeiras estuda como contratar paraguaios

Brunoro vai conversar nos próximos dias com o presidente Paulo Nobre e passar os valores pedidos pelos paraguaios. O passo seguinte será formular uma proposta ao Libertad. "Já sei o que eles querem e vamos conversar para ver o que podemos oferecer."

No Paraguai, Brunoro conversou com o presidente do Libertad, Carlos Guggiari, e com o próprio Mendieta, que se mostrou muito animado em vir jogar no Palmeiras.

O meia é o sonho de Gilson Kleina. O treinador ficou encantado com o que viu do jogador nas duas partidas entre Palmeiras e Libertad pela Libertadores.

Mendieta chegaria para atuar ao lado de Valdivia, que ontem foi uma das novidades no treino realizado na Academia de Futebol. Os médicos continuam sem estipular uma data para o seu retorno. A tendência é que ele volte só em julho, após a Copa das Confederações.

No caso de Velázquez, a situação é mais complicada. Outros clubes estão interessados no jogador e dispostos a fazer maior investimento. O mexicano Toluca seria o maior rival. / DANIEL BATISTA