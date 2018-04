Palmeiras faz decisão no Palestra

O Palmeiras sonha com a Taça Libertadores, além de dinheiro e prestígio. Para que isso não se torne pesadelo, precisa ganhar do Fluminense, no clássico de hoje, às 21h45, no Palestra Itália. Só a vitória o mantém com chances de chegar ao torneio continental, já que está na briga com Santos, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Acompanhe online às 21h45 Palmeiras x Fluminense Os ganhos financeiros viriam das premiações e cotas de tevê com a vaga no torneio sul-americano - são US$ 6 milhões (R$ 10,6 milhões), segundo o diretor de planejamento, Luiz Gonzaga Belluzzo -, além da possibilidade de pleitear verba maior com o novo patrocinador, ainda indefinido. O prestígio viria da honra de continuar sendo o clube brasileiro com mais participações na Libertadores - disputou o torneio 13 vezes, uma a mais do que o São Paulo, já classificado para o ano que vem. ''''Não podemos deixar passar essa oportunidade. Temos que dar a vida nos três jogos que nos restam'''', diz o zagueiro Dininho, lembrando que o Palmeiras ainda enfrentará Inter (dia 25, em Porto Alegre) e Atlético-MG (dia 2, no Palestra). Hoje, com vitória simples, o time ultrapassa o Cruzeiro e assume o 4º lugar. Se ganhar por três gols de diferença, passa também o Flamengo e pula para 3º. Se perder, se complica. A Libertadores norteou o planejamento da diretoria. Desde o início do ano, quando a prioridade era a reestruturação do Departamento de Futebol, ninguém falava em título brasileiro - o discurso era ''''formar time competitivo a médio prazo''''. Para isso, a Libertadores é fundamental. ''''Nosso planejamento para 2008 depende da vaga'''', reconhece o diretor de futebol Savério Orlandi. ''''Teríamos mais recursos para investir.'''' Até a situação de alguns jogadores depende da classificação. Valdivia, por exemplo, teria forte argumento para ficar pelo menos mais seis meses no Palmeiras - com propostas de clubes espanhóis, pode sair em janeiro. Hoje, não joga por estar suspenso - a diretoria entrou com pedido de anulação da pena e aguarda novo julgamento. Quem entra no lugar de Valdivia é Edmundo, outro cujo futuro depende da Libertadores. Recuperado de lesão, que o deixou fora por dois meses, o atacante tenta provar nesses três jogos restantes que ainda tem fôlego para mais uma temporada no clube. THIAGO, O INDESEJADO O meia Thiago Neves viverá saia-justa. Com pré-contrato assinado com o Palmeiras, promete defender com unhas e dentes o Fluminense, clube que ''''escolheu'''' para ficar em 2008. Em agosto, havia se comprometido a ir para o Palmeiras em janeiro. Assinou compromisso e recebeu R$ 400 mil adiantados. Depois se arrependeu e prorrogou o vínculo com o Fluminense por mais três anos. O caso está na Justiça.