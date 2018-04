Palmeiras investe no próprio time

O Palmeiras está na contramão do futebol brasileiro. O primeiro passo para contrariar a lógica que se instalou no mercado atual foi fechar as portas para negociações. Enquanto clubes tentam melhorar sua situação financeira, o Alviverde, com o apoio da Traffic, disse "não" a dólares e euros. Além de deixar de ganhar, resolveu colocar as mãos no bolso. Após dar aumento salarial para três jogadores, fechou ontem novo contrato com Maurício Ramos, até 2014.. O zagueiro tinha seus direitos federativos pertencentes ao Iraty (PR) e o Standard de Liège, da Bélgica, queria contratá-lo. Os paranaenses se empolgaram com a oferta, o jogador gostou da proposta e o acordo quase foi fechado. Uma cláusula no contrato de Maurício, emprestado ao Palmeiras até dezembro, o liberaria para o exterior. Mas, ontem, o clube paulista comprou 50% do passe do atleta por US$ 1 milhão (R$ 1,86 mi), deu um aumento significativo a ele e firmou vínculo até o ano de seu centenário, em 2014. "A proposta do Standard foi boa financeiramente, mas não estou pensando nisso no momento", falou o zagueiro ao site oficial do clube. "Tenho metas a cumprir e, no Palmeiras, posso ter condições de fazer história e conquistar títulos." Por mais que não seja valorizado como Cleiton Xavier, Pierre ou Diego Souza, jogadores igualmente pertencentes à Traffic, Maurício Ramos se acertou na zaga alviverde e perdê-lo,num momento como o atual, causaria prejuízos ao time. Seu companheiro de defesa, Danilo, está numa situação parecida e o Palmeiras já mandou ao Atlético-PR uma proposta para comprar seus direitos. O zagueiro também está emprestado até o término do Brasileiro. Não bastasse aumentar os ganhos de alguns jogadores (além de Maurício Ramos, Pierre, Cleiton Xavier e Sandro Silva foram bonificados), o Palmeiras ainda planeja trazer reforços. Muricy Ramalho já disse que espera a chegada de atletas com condições para serem titulares. Vágner Love segue como sonho da diretoria palestrina. Anteontem, na festa comemorativa aos 95 anos do clube - o aniversário é hoje -, o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo disse acreditar que o CSKA ainda libere o atacante. "Estou otimista", falou. Segundo o cartola, o contrato seria de empréstimo até julho, e não envolveria dinheiro. Em troca, o Palmeiras cederia dois jogadores, possivelmente o meia Felipe e o volante Anselmo, que vieram da base. No evento de segunda-feira, conselheiros palestrinos provocaram o São Paulo. Pelo visto, aguardam ansiosos o duelo de domingo, no Morumbi. "É dia 30!" e "Ô ?bicharada?, pode esperar, a sua hora vai chegar" foram gritados no salão nobre Palestra Itália. Quatro pontos separam o Palmeiras do rival.