Palmeiras minimiza a situação do rival O Palmeiras é líder do Campeonato Paulista, ainda não perdeu em 2011, já venceu cinco partidas consecutivas e, no domingo, terá pela frente um rival enfraquecido e em crise. Os jogadores, entretanto, minimizam os problemas corintianos. "O Corinthians é grande, não será um jogo que vai afundá-los", disse o meia Patrick.