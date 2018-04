Palmeiras mostra alívio depois de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro

SALVADOR - Marcos Assunção reforçou a condição de líder do elenco ao falar em nome dos jogadores depois da vitória do Palmeiras sobre o Bahia, neste domingo, em Salvador. O volante, autor do segundo gol e da cobrança de escanteio que originou o primeiro, pediu desculpas à torcida por tudo o que aconteceu durante o ano com o time alviverde.

"A gente gostaria de pedir desculpas para torcida pelo ano que tivemos, mas o importante é que nós nunca desistimos. Sempre corremos muito", falou.

Assunção destacou o empenho do time, que segundo ele existiu mesmo nos momentos mais desastrosos do ano e que, para ele, neste domingo fez a diferença. "Não é fácil vir aqui e ganhar do Bahia, como a gente fez hoje (domingo). Por mais que não tenhamos a técnica de outros times, o que vale é a vontade que a gente tem."

O veterano, por fim, comemorou o fato de a pressão que o time vinha sofrendo ao longo das dez rodadas seguidas sem vencer ter sido exterminada. "Há muito tempo não temos uma semana tranquila. Vamos poder trabalhar com tranquilidade", celebrou o volante.

KLEBER NO GRÊMIO

O executivo de Ftebol do Grêmio, Paulo Pelaipe, anunciou que o atacante Kleber já assinou com o clube e que agora apenas trâmites burocráticos impedem a apresentação oficial.

"O Kleber é jogador do Grêmio. Está contratado pelo Grêmio. Toda documentação já está com nosso departamento jurídico, assim como a documentação do Cruzeiro. O que acontece é que o Kleber é jogador do Palmeiras até o dia 31 de dezembro e precisamos de uma autorização do Palmeiras para poder apresentar o atleta. Estamos aguardando essa autorização", explicou o dirigente.

De acordo com ele, o Grêmio já tem as documentações entregues por Palmeiras e Cruzeiro, que detêm 50% dos direitos econômicos de Kleber cada um, e também já tem contrato assinado com o jogador para entrar em vigor a partir do dia 1.º de janeiro de 2012, quando o documento será registrado na CBF.

Ainda segundo Pelaipe, o lateral-esquerdo Gilson, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao América-MG, também já assinou pré-contrato com o Cruzeiro, como parte da negociação.

Kleber deixou o Palmeiras após brigar com o técnico Luiz Felipe Scolari.