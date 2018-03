Palmeiras: Nas mãos do Sr. Brasileirão Nome: Sociedade Esportiva Palmeiras Fundação: 26/08/1914 Presidente: Affonso Della Monica Netto End: Rua Turiassu, 1840, São Paulo (SP) Site: www.palmeiras.com.br Campeão paulista após 12 anos de fila, o Verdão parte agora atrás do título do Brasileirão, que não conquista desde 94. O trunfo é Vanderlei Luxemburgo, técnico recordista de títulos do torneio nacional: cinco, sendo dois deles (93 e 94) justamente com o Palmeiras. Luxa conta com os investimentos da Traffic para montar um grupo forte e competitivo. Ele sabe que pode perder alguns jogadores importantes durante a temporada (Valdivia é o mais procurado por clubes europeus), mas tem esperança que a parceira lhe dê boas peças de reposição. TÉCNICO: Vanderlei Luxemburgo >títulos importantes: Brasileiro (93,94,98, 2003, 04), Paulistão (1990, 93, 94, 96, 98, 2001, 07 e 08) >último clube: Santos (2007) TÍTULOS >1 Copa Rio 1951 >1 Copa Libertadores 1999 >4 Campeonato Brasileiro 72, 73, 93, 94 >1 Copa do Brasil 1998 >2 Taça do Brasil 1960 e 1967 >22 Campeonato Paulista 1920, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 47, 50, 59, 63, 66, 72, 74, 76, 93, 94, 96 e 2008 ESTÁDIO: Palestra Itália Localização: Rua Turiassu,1840 capacidade: 29.263 mil pessoas inauguração oficial: 13/8/1933 Ranking da CBF: 7º pontos no ranking da CBF: 1.840 colocação em 2007: 7º lugar títulos Brasileiros: 4 (72,73,93,94) grande ídolo da história: Ademir da Guia , meia