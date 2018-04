Palmeiras pronto para segurar a zebra gaúcha

De olho em uma vaga na Taça Libertadores, o Palmeiras entra em campo com a obrigação de vencer o Juventude, hoje, às 20h30, no Palestra Itália. O time gaúcho tem 99% de risco de rebaixamento, segundo o matemático Tristão Garcia, e chega a São Paulo como franco atirador. Os paulistas vêm de sete jogos sem derrota, sua melhor série na temporada. "Claro que precisamos da vitória, mas o Juventude também precisa. Eles ainda têm esperança (de não serem rebaixados) e, por isso, vão dar trabalho", prevê o técnico Caio Júnior. "O segredo é saber atacar sem ser muito afoito." A afobação pode vir não só da retranca do adversário, mas do novo revés que o time ainda pode sofrer nos bastidores - a suspensão de Valdivia na reta final do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que a suspensão preventiva do ?Mago? foi negada ontem pelo presidente do STJD, Rubens Approbato. Ele poderá, assim, jogar contra o Sport, domingo, no Recife. O julgamento do chileno será semana que vem e ele pode pegar de 240 a 1.080 dias se for condenado. "O Valdivia é o jogador mais caçado em campo no torneio inteiro e é também o que mais tenta o drible. É uma injustiça ele ser punido", comenta Caio Júnior. O clima de revolta toma conta dos palmeirenses. Torcedores, dirigentes e jogadores se vêem em meio a um complô contra o Palmeiras, por causa da série de erros de arbitragem ao longo do torneio. O pedido da promotoria do STJD de suspensão a Valdivia foi a gota d?água. "Parece que existe um complô contra o Palmeiras", acusa o goleiro Diego Cavalieri. O temor é de que o Palmeiras seja prejudicado em detrimento de outra equipe - o Flamengo, clube de maior torcida do Brasil e de influência na CBF, é um dos candidatos à vaga na Libertadores. "Não vamos fazer acusações, vamos jogar bola", afirma Caio Júnior, preocupado com esse clima de revolta. Mas, coincidência ou não, o juiz de hoje será Sérgio Carvalho (DF), muito contestado pelos palmeirenses em jogo contra o Paraná, no primeiro turno - ele expulsou Dininho (que não tinha cartão amarelo) e anulou um gol legítimo de Valdivia. "Já fomos prejudicados, mas não podemos levar essa preocupação para campo", complementa Caio Júnior. Sem o Mago, Martinez volta ao time titular. Como na partida contra o Vasco, quando entrou na etapa final, o jogador usará uma máscara para proteger o nariz fraturado - foram quatro semanas sem jogar.