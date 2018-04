Palmeiras segue na luta por Valdivia

O Palmeiras fará todo o esforço possível para não ficar sem seu principal jogador na reta final do Brasileiro. O Departamento Jurídico do clube entrará hoje com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar livrar Valdivia dos cinco jogos de suspensão (já cumpriu um) que ele levou anteontem. "Entraremos amanhã (hoje) com um recurso e um pedido de urgência para que o caso seja analisado antes do jogo contra o Fluminense (quarta-feira)", explicou o diretor de Futebol Savério Orlandi. "Mas sabemos que as chances são remotas, assim como um efeito suspensivo." O objetivo, assim, é que o STJD diminua a pena do craque chileno - e Orlandi acredita que um novo julgamento será realizado após o feriado de 15 de novembro. "Acho viável, ainda mais pelo fato de o Valdivia ser réu primário." O Palmeiras usará o exemplo do flamenguista Obina, que levou 120 dias de punição por agredir Índio, do Inter, e depois teve a pena reduzida para cinco partidas. Valdivia foi punido por ter acertado dois jogadores do Vasco, no empate por 2 a 2 em 28 de outubro. Inicialmente, ele foi denunciado por agressão e podia pegar até 1.080 dias de suspensão. Por isso, o Palmeiras chegou até a comemorar o resultado final. "Foi uma vitória, mas não o suficiente", disse Orlandi.Se a pena não for revista, Valdivia não joga mais este ano.Ontem, Savério Orlandi afirmou que não chegou nenhuma proposta oficial pelo Mago do exterior. "Mas não excluímos a possibilidade de uma futura negociação", declarou. No jogo de quarta-feira, contra o Fluminense, a novidade alviverde será a volta de Edmundo, parado há dois meses por causa de lesão.