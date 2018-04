Palmeiras vai ter casa cheia na terça-feira

estadao.com.br/e/saopaulofc

A procura por ingressos para o jogo contra o Tijuana se tornou uma luta para muitos palmeirenses. Quem já conseguiu o seu bilhete conta com orgulho que estará no Pacaembu e que se tornou sócio-torcedor do programa Avanti. Afinal de contas, só eles podem conseguir os ingressos, pelo menos até hoje. Até ontem à noite, 23.344 bilhetes haviam sido vendidos.

Hoje é o último dia para participantes do Avanti adquirirem os ingressos com exclusividade. A partir de amanhã todos os torcedores "comuns" poderão comprá-los. No total, foram colocados à venda pouco mais de 35 mil bilhetes e a diretoria tem a convicção de que vai conseguir quebrar o recorde de público do time na temporada, que é de 33.912 pagantes contra o Libertad, pela fase de grupos da Libertadores.

"Quando você entra no estádio e vê a torcida apoiando e gritando seu nome, você tira força de onde você nem sabia que tinha", disse o lateral Ayrton.

O Palmeiras resolveu mudar a postura e que deverá se tornar um hábito, principalmente em jogos importantes. A ideia é vender com exclusividade para os membros do Avanti os ingressos dos jogos em que o clube é mandante para incentivar maior adesão ao programa.

Desde que o presidente Paulo Nobre chegou ao clube, o número de sócios subiu de 9.526 para quase 20 mil - o número está em constante crescimento. A meta da diretoria é chegar a 40 mil sócios até o fim do ano.

O plano mais barato do Avanti custa R$ 19,99 por mês e oferece até um desconto de 50% na compra de ingressos.

Como a procura por bilhetes será muito maior do que a quantidade à disposição, alguns bares estão fazendo propaganda para atrair torcedores que queiram assistir ao jogo no local. A torcida organizada Mancha Alviverde, ao contrário do que fez no primeiro jogo contra os mexicanos, decidiu que não vai colocar telão para os torcedores na Rua Turiaçu.

Zagueiro chegou. O zagueiro Tiago Alves, do Mogi Mirim, apareceu ontem na Academia de Futebol, conversou com a comissão técnica e passou por exames médicos. Ele aguarda a definição de quem vai pagar a multa de pouco mais de R$ 150 mil para a Ponte Preta pelo fato de ter assinado um pré-contrato com o clube campineiro e ter desistido do negócio.