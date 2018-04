Palmeiras vê quatro posições como prioridade para 2012

O Palmeiras tem bem definido quais são suas prioridades para reforçar o elenco. A comissão técnica fez uma avaliação e detectou a necessidade de contratar um lateral-esquerdo, um zagueiro, um meia e dois atacantes, sendo um mais velocista e outro de área.

Dentro das prioridades, as maiores preocupações são a lateral-esquerda e o ataque. Gabriel Silva está certo com a Udinese e vai embora no final do ano. Na frente, com a saída de Kleber, ficou uma lacuna para ser preenchida por um grande nome.

A diretoria do clube busca também opções em outros setores para compor o elenco, como na lateral-direita, onde Cicinho é absoluto, mas não tem reserva. Ontem, César Sampaio esteve em Curitiba para fazer uma proposta por Jonas, do Coritiba. O time paranaense promete responder nos próximos dias.

O dirigente palmeirense aproveitou a viagem para fazer uma sondagem ao lateral-esquerdo Paulinho, do Atlético-PR. O problema é que no dia 15 de dezembro terá eleição no clube paranaense e o presidente Marcos Malucelli não deve tomar nenhuma decisão antes disso.

Outra possibilidade é Juninho, do Figueirense. O lateral-esquerdo tem seus direitos divididos: 50% do Audax-SP (antigo Pão de Açúcar), 35% do BMG e 15% do empresário Eduardo Uram. O Palmeiras está perto do acerto com o Audax, o que agiliza a negociação. "Eu tenho parte do jogador, mas quem negocia é o Audax", explicou Uram, que agencia também o atacante Obina, outro alvo do Alviverde.

A equipe, aliás, ataca em várias frentes para contratar um artilheiro. Taison interessa, mas existe a concorrência de outros clubes brasileiros. Obina chega hoje ao Brasil para tirar férias e vai conversar com Sampaio. Ele tem interesse em retornar ao Brasil, mas ainda tem mais um ano de contrato com o chinês Shandong Luneng.

Valor assusta. Já Diego Tardelli, embora queira deixar o Anzhi, da Rússia, não terá vida fácil. O time ucraniano pede 7 milhões (R$ 17,25 milhões) para vendê-lo e não pensa no empréstimo. A possibilidade de envolver algum jogador na transação é pequena.

Recentemente, o time russo sondou Cicinho, mas não chegou a fazer uma proposta oficial e o lateral não se empolga com a ideia de jogar no futebol da Rússia. O Palmeiras tenta encontrar parceiro para contratar o atacante, que interessa também ao Atlético-MG.

Felipão comandou um treino fechado ontem e sua assessoria de imprensa negou que o treinador tenha pedido ajuda à DIS para contratar jogadores, como o Estado informou na edição de ontem.

Entretanto, confirmou a reunião e a reaproximação da empresa, mas disse que o assunto foi a venda de Gabriel Silva.