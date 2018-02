Palmeirenses ansiosos para a ''''final'''' de amanhã O Palmeiras, mais do que nunca, pede o apoio da torcida no jogo de amanhã, contra o Atlético-MG, no Palestra Itália. Vale vaga na Taça Libertadores. Ansiosos, os jogadores não vêem a hora de a partida começar. E o técnico Caio Júnior passa a trabalhar como psicólogo, como motivador. "Preciso passar tranqüilidade para todos", falou o treinador. "O clima é de decisão, é normal eles ficarem ansiosos. Tenho certeza que vão sentir um astral positivo quando entrarem em campo e verem a torcida, o estádio lotado." Sem Valdivia, suspenso, Caio Júnior mexeu no time. Deyvid Sacconi entra no meio e Luiz Henrique, no ataque. "Preciso de dinâmica e velocidade, e eles têm essas características." Apesar de elogiar os dois atletas, o técnico aposta em outro jogador. Justamente aquele que perdeu vaga na equipe titular: o meia Caio. "Ele pode decidir a partida, conto com ele no 2º tempo", explicou. "Vai ser uma arma importante." O torcedor que deseja adquirir o kit ?Orgulho de Ser Palmeirense?, com uma placa de grama do Palestra, CD com hino do clube (cantado por Valdivia, Marcos e Edmundo) e pôster da equipe, pode fazer a reserva na loja oficial do clube (no Palestra), na loja Ponto Verde e no site www.gramadopalestra.com.br. O valor é de R$ 80,00.