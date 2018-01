Pan 2007: Comissário vai sugerir ajustes aos governantes No penúltimo dia de visita, o presidente da Comissão de Inspeção da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), Júlio Maglione, esteve no Complexo de Deodoro, uma das obras em início de construção para os Jogos Rio-2007, nesta terça-feira pela manhã. O dirigente revelou que, nesta quarta, vai pedir algumas explicações e sugerir ?ajustes? em algumas instalações, durante encontros com o Ministro do Esporte, Orlando Silva, a governadora Rosinha Garotinho e o prefeito Cesar Maia. Na vila militar de Deodoro, na zona norte, estão previstas as disputas do hipismo, hóquei sobre grama, pentatlo moderno, tiro esportivo e tiro com arco. As obras estão sob responsabilidade do governo federal e enfrentaram problemas para obter a licenças ambientais, que atrasaram as construções. ?Se o exército e uma das empresas mais importantes do Brasil (a construtura Camargo Corrêa) dizem que vão terminar a tempo, tenho que acreditar?, destacou o presidente da Comissão de Inspeção da Odepa - entidade responsável pelos Jogos Pan-Americanos. ?Vi muita gente trabalhando e o ritmo está bom.? De acordo com o governo federal, a previsão é a de que em fevereiro as primeiras obras em Deodoro sejam entregues e, no mês seguinte, todos os demais aparelhos. No total, serão gastos R$ 76,9 milhões para a construção dos centros nacionais de Hipismo e de Tiro Esportivo, além dos locais temporários das disputas de tiro com arco, hóquei sobre grama e pentatlo moderno. Após Deodoro, o presidente da Comissão de Inspeção se reuniu com as equipes responsáveis pelos setores organizacionais dos Jogos do Rio, como Segurança, Transportes, Saúde e Marketing. Agora, o dirigente encerra a quarta inspeção se reunindo com o ministro do Esporte, a governadora e o prefeito carioca. ?Temos que fazer alguns ajustes em obras como o Maracanãzinho, a Vila Pan-Americana, o velódromo e vou conversar com as autoridades governamentais sobre isso?, destacou Maglione. O dirigente está preocupado, por exemplo, com a infra-estrutura de saneamento básico da Vila Pan-Americana, além dos detalhes de construção - que ainda não começaram - do Velódromo.