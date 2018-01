Pan-2007 deve atrair 100 mil turistas ao Rio O Rio de Janeiro deverá receber aproximadamente 100 mil turistas durante os Jogos Pan-Americanos de 2007, segundo avaliação feita nesta segunda-feira, pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. De acordo com o dirigente - que fez uma exposição do trabalho operacional dos Jogos a 90 empresários do setor de hotelaria, construção civil, transporte e publicidade - a cidade do Rio de Janeiro deverá receber investimentos de US$ 180 milhões, apenas em infra-estrutura. Nuzman informou ainda que a partir de 2004 começarão a ser vendidos produtos com a marca Pan-2007. Para o presidente do COB, o Pan será uma excelente oportunidade de testar a candidatura do Rio para os Jogos Olímpicos de 2.012.