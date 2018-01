Pan-2007: Governadora oferece dinheiro O governo estadual poderá fornecer recursos para a Prefeitura do Rio de Janeiro preparar a cidade para sediar os Jogos Pan-Americanos em 2007. "Estamos equilibrados financeiramente, e posso ajudar o prefeito. Não podemos deixar o Pan sair do Rio de forma alguma", disse a governadora Rosinha Garotinho (PMDB), na manhã deste sábado, durante o seu programa "Bom Dia Governadora", na Rádio Tupi. De acordo com ela, em agosto de 2004 foram decididos os investimentos que caberiam ao governo federal, ao estadual e à Prefeitura para a realização do Pan, pela primeira vez na cidade. Agora a administração do município estaria com dificuldades para arcar com os custos do que se comprometeu a fazer, segundo alegou na sexta-feira o prefeito Cesar Maia (PFL). "A parte do governo está sendo cumprida, e muito me estranha o fato de o prefeito, depois de tanta promessa, vir agora dizer que não tem recursos. Pois nós temos e estamos dispostos a ajudar", afirmou a governadora." No ar, Rosinha se colocou à disposição do prefeito para uma audiência para tratar do assunto. Seu marido, o secretário de Governo e Coordenação, Anthony Garotinho, disse no programa que o governo do estado fechou o ano de 2004 com um superávit de R$ 100 milhões. "O Pan é nosso", concluiu.