Pan-2007: governo pode não dar 44% O governo federal pode não arcar com os 44% do orçamento da organização dos Jogos Pan-Americanos de 2007, como quer o Comitê Organizador Co-Rio. O ministro dos Esportes, Agnelo Queiróz, informou, hoje, que não sabe se o governo federal poderá assumir o orçamento apresentado, na terça-feira, pelo Co-Rio. A parte que cabe à União mais que dobrou na organização operacional do Pan. O representante do Ministério levou o relatório com o novo orçamento a Brasília e o documento será analisado. Agnelo Queiróz informou que a equipe técnica deverá analisar e verificar o que pode ou não ser atendido. O ministro estava em Santa Catarina, para o Forum Internacional de Esporte. O Ministério dos Esportes tinha reservado R$ 140 milhões para os Jogos, a serem gastos em projetos como a reforma do Complexo Esportivo Deodoro (a vila militar, que receberá as competições de tiro), e em despesas operacionais. E, segundo a nova previsão, teria de investir R$ 304 milhões, mais que o dobro. A previsão orçamentária original do Pan, de dezembro de 2003, era de R$ 380 milhões. Feito o planejamento estratégico - "do Pan que se quer ter", segundo o Co-Rio - os organizadores apresentaram um orçamento de R$ 691 milhões (um aumento de 81% em relação à previsão inicial de custos). Segundo o Co-Rio o valor seria dividido entre os três entes de poder, cabendo 44% ao Governo Federal, 53% à Prefeitura e 3% ao Estado do Rio.