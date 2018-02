Pan-2007: obras em Jacarepaguá começam na segunda Com mais de um ano de atraso, em razão da briga judicial entre a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e a prefeitura do Rio, as obras no Autódromo Nelson Piquet (Jacarepaguá) para os Jogos Pan-Americanos de 2007 vão começar na próxima segunda-feira. A promessa foi do secretário municipal especial para a competição, Ruy Cezar, durante a inauguração do relógio que fará a contagem regressiva de 500 dias para o início da competição - ele foi instalado nesta terça-feira à tarde na Praia de Copacabana, na zona sul da cidadde. No autódromo Nelson Piquet, serão instalados um parque aquático, um ginásio poliesportivo e um velódromo temporário. O início das obras, orçadas em R$ 240 milhões, somente será possível porque na última quinta-feira a juíza da 6ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, Jacqueline Lima Montenegro, indeferiu o pedido de liminar no mandado de degurança impetrado pela Confederação Brasileira de Automobilismo contra a Riourbe, empresa da prefeitura que realiza licitações e fiscaliza o andamento das construções. A Confederação entrou com ação na Justiça alegando que a construção do complexo esportivo mudará o traçado da pista, entre outras irregularidades. ?Só cabe (à CBA) recurso no Tribunal de Justiça do Estado?, afirmou o secretário do Pan-2007, acrescentando que as instalações no autódromo, que já foram orçadas em R$ 600 milhões, vão ficar menos luxuosas para agilizar as obras. O presidente do Comitê Organizador da competição (CO-RIO) e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, garantiu que há tempo suficiente para a realização das obras no autódromo até a abertura do Pan, em julho de 2007.