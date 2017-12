Pan 2007: Rio oficializa candidatura O Rio de Janeiro está entre as três cidades candidatas a sediar os Jogos Pan-Americanos de 2007, segundo confirmação feita hoje pelo presidente da Organização Desportiva Pan-Americana, Mário Vasquez Raña. As outras duas cidades são Guadalajara (México) e San Antonio (Texas, EUA). A primeira apresentação das candidaturas acontecerá nesta quinta-feira. A apresentação do Rio será feita pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman e pelo Secretário de Esportes do Rio, Ruy Cezar Reis. Nesta quarta-feira está prevista a chegada em Santo Domingo - sede do Pan de 2003 - do presidente do Comitê Olímpico Internacional, o belga Jacques Rogge. Esta será a primeira visita de Rogge a um país da América Latina desde que assumiu a presidência do COI há um mês.