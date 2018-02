Pan ainda não sabe se terá futebol Em quatro meses, no dia 1º de agosto, começam os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) definiu como último prazo para as confederações apresentarem as suas equipes o dia 30 de julho. Estima que o País terá uma delegação com cerca de 500 atletas na competição, mas ainda não confirma a participação do futebol. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não definiu se os países filiados à entidade disputam o Pan ? nos Jogos de Winnipeg, em 1999, o futebol da América do Sul não competiu. Segundo o chefe de missão do Brasil, Marcus Vinícius Freire, seria muito importante que a seleção brasileira de futebol tivesse representada em São Domingos, assim como as demais equipes da América do Sul ? são quatro as vagas para a área. Em princípio serão oito seleções na disputa do futebol masculino e seis no feminino. ?O Nuzman Carlos Arthur Nuzman), presidente do COB, acaba de voltar de reunião da Odepa (Organização Desportiva Pan-Americana) e deverá ir conversar com Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Como o Brasil é candidato aos Jogos Pan-Americanos de 2007 seria importante que disputasse o futebol agora, em São Domingos?, observa Marcus Vinícius. O que já foi definido pela Odepa é que as seleções serão sub-22 e poderão ter apenas três jogadores adultos, o mesmo esquema da Olimpíada. O Brasil tentará participar da maioria das 35 modalidades integrantes do programa de competições do Pan, mas não tem organização suficiente ainda para ter representação em alguns esportes como hóquei sobre grama, softbol e pelota basca.