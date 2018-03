Pan: atletismo busca a 100ª medalha O atletismo brasileiro, o primeiro no ranking de conquistas em Pan-Americanos, vai a São Domingos com uma delegação de 35 atletas para buscar a centésima medalha da modalidade. São 98 as medalhas ganhas pelo atletismo na história da competição desde 1951, 32 de ouro, 29 de prata e 37 de bronze. Além da pressão pela busca de resultados, a umidade excessiva, as altas temperaturas e o vento inconstante são obstáculos a serem vencidos nos esportes disputados ao ar livre na República Dominicana, como o atletismo, o triatlo, o ciclismo, o futebol e o tênis, entre outros. Leia mais no Estadão