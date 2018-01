Pan: Caldeira, Lima, Márcia e Sirlene vão disputar maratona A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou nesta segunda-feira a convocação dos maratonistas Vanderlei Cordeiro de Lima, Franck Caldeira, Márcia Narloch e Sirlene Pinho dos Santos para a disputa da Maratona nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que serão disputados em julho. Eles ocupavam os dois primeiros lugares no ranking brasileiro da prova neste domingo, dia 22 de abril, data-limite para a tomada de tempos. Entre os homens, a liderança do ranking é de Marilson Gomes dos Santos, com o tempo de 2h08min37, tempo marcado neste domingo na Maratona de Londres, na qual ficou em oitavo lugar. Vanderlei Cordeiro de Lima está em segundo, com o tempo de 2h11min36, marcado em outubro do ano passado, em Amsterdã. Como Marilson, vencedor da Maratona de Nova York do ano passado, já disse que, no Pan, pretende disputar apenas as provas de 5 mil e 10 mil metros, nas quais obteve medalhas no Pan de 2003, em Santo Domingo, a CBAt já convocou Caldeira, o terceiro na lista, com 2h14min06, tempo marcado no ano passado, em Milão. A entidade vai pedir apenas uma desistência oficial de Marilson antes de confirmar a convocação. Entre as mulheres, Márcia Narloch tem a melhor marca, 2h35min26, tempo marcado em setembro de 2006, em Berlim, seguida por Sirlene, que cravou 2h35min45 em Amsterdã, também no ano passado Marily dos Santos fez sua última tentativa neste domingo, em Pádua, na Itália, mas ficou exatos quatro minutos atrás do tempo de Sirlene Pinho.