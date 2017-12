Pan: César Maia pede ajuda para ministra A ministra do Meio-Ambiente, Marina Silva, foi convocada hoje pelo prefeito do Rio, Cesar Maia, para ajudar na realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. O objetivo é o de fazer com que ela ajude na resolução dos problemas ambientais envolvendo a Barra da Tijuca, onde estão concentrados a maior parte das competições do evento. Maia também deseja a ajuda da ministra para agilizar junto ao Ministério da Fazenda um aval para a liberação de um empréstimo do Fundo Japonês de Investimento no valor de US$ 200 milhões. O prefeito afirmou que esses recursos são imprescindíveis para a realização das obras. "A ministra vai ser importante na condução e coordenação dos investimentos na questão ambiental com os governos municipal, estadual e federal, além das Ongs (Organizações Não-Governamentais)", explicou Maia. Hoje, ele participou da cerimônia de hasteamento das bandeiras da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) e dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007, no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul, ao lado do ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, do vice-governador, Luiz Paulo Conde, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. Para o prefeito, as questões relativas ao meio-ambiente é uma das áreas mais importantes do projeto de infra-estrutura dos Jogos e "já está com o desenvolvimento de seus projetos atrasado". Por isso, Maia deseja que a ministra participe ativamente do projeto, além de contar com seu bom relacionamento com os ambientalistas para facilitar a aceitação dos projetos propostos para a Barra da Tijuca. Vila Olímpica - No dia 1º de outubro será lançada a pedra fundamental da Vila Olímpica Pan-Americana de 2007. O evento contará com a presença do presidente da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), Mário Vásquez Raña, que estará no Brasil para a realização de uma Assembléia Extraordinária da entidade. Na ocasião, a Odepa deverá dar sua decisão sobre o impasse envolvendo a cassação das medalhas obtidas por atletas flagrados em exames anti-doping, durante os Jogos de São Domingos. A previsão é a de que o presidente da Odepa também participe do 1º Congresso Pan-Americano de Marketing e Negócios no Esporte e da 1ª Feira Pan-Americana de Esportes e Negócios, entre os dias 2 e 4 de outubro.