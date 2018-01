Pan de Boxe: 7 do Brasil por final O Brasil tem sete pugilistas que disputam nesta sexta e sábado vagas nas finais de suas categorias do Pan-Americano de boxe, que está sendo disputado em Teresópolis, no Rio. O total foi atingido nesta quinta graças às vitórias do meio médio ligeiro (- 64kg) Myke Carvalho, que passou pelo dominicano Willian Kender por 26 a 7, e do mosca Helder Gonzaga (- 51kg), que venceu o mexicano Ramon Garcia por 13 a 7. Os dois pugilistas classificados nesta quinta irão enfrentar cubanos. Mike pega no sábado Inocente Fiss e Gonzaga enfrenta agora Roniel Iglesias. Nesta sexta, disputam as semifinais os brasileiros Alex Oliveira (galo, até 54kg), contra o dominicano Ronald de la Rosa; Pedro Lima (meio médio, até 69kg), contra o cubano Erislandy Lara; e Fabiano Astorino (superpesado, acima de 91kg), contra o campeão olímpico cubano Odlaniel Solis. No sábado, além de Myke Carvalho e Helder Gonzaga, sobem ao ringue Daniel Santos da Silva (pena, até 57kg) e Rafael Lima (pesado, até 91kg).