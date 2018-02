Pan de ginástica começa amanhã Com vaga assegurada por equipes, a seleção brasileira inicia neste sábado sua participação no Torneio Pan-Americano de Ginástica Artística, que classificará mais seis países para os Jogos do Rio, em 2007. Domingo, os times encerram a competição, com os atletas competindo por aparelhos. Mesmo sem sua principal estrela no time feminino ? Daiane dos Santos ? o Brasil tem esperanças de poder superar os dois principais adversários no torneio: Estados Unidos e Canadá. Como a equipe nacional, os dois países norte-americanos não se apresentarão com seus atletas principais e, por isso, a disputa ficou equilibrada. ?Não tem essa de já estar classificado. Os Estados Unidos e o Canadá estão com atletas excelentes e temos que mostrar qualidade também?, frisou a carioca Daniele Hypolito, que volta a representar o Brasil em uma competição importante, desde que abandonou a seleção e posteriormente foi reintegrada, no início do ano. ?Acho toda a equipe brasileira muito capaz. Vou dar tudo para estar no pódio de todas as provas.? Hoje, a seleção escolheu os oito titulares que representarão o País: Daniele Hypolito, Camila Comin e Jade Barbosa, no feminino, que competem a partir das 9 h até às 15h, e Mosiah Rodrigues, Danilo Nogueira, Adam Santos e Caio Costa, no masculino, das 16 h até 22 h. Na reserva estarão Daiane dos Santos e Ana Paula Rodrigues, além de Paulo Afonso Souza Filho e Paulo Marcio Penna. No total, aproximadamente 250 atletas de 17 países estarão disputando as vagas para a competição carioca de 2007. De acordo com o regulamento, os sete primeiros países classificados (já contando o Brasil) asseguram vagas para toda a equipe. Os que terminarem entre a 8ª e 10ª colocação garantirão lugares para seus dois principais ginastas. Já os que finalizarem a competição da 11ª até a 15ª posição poderão ser representados por um atleta no Pan de 2007.