Pan: instalações prontas em maio O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, garantiu nesta sexta-feira, numa reunião em Havana, Cuba, que as instalações esportivas estarão prontas até 30 de maio, confirmando a disputa de todas as modalidades do programa de competições. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, disse que as obras das instalações avançaram. A competição será realizada em agosto.