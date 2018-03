Pan já tem 6.700 atletas pré-inscritos Mais de 6.700 atletas de 41 países estão pré-inscritos para os XIV Jogos Pan-Americanos, que serão realizados em agosto na cidade de Santo Domingo, na República Domincana, segundo informação divulgada nesta quinta-feira pelo comitê organizador. Dos 42 países que integram a Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), apenas a Guiana não inscreveu nenhum atleta. De acordo com a lista, os Estados Unidos são o país com o maior número de inscritos, com 562 atletas. Cuba aparece em segundo, com 520 e o Brasil em terceiro, com 482. O México é o quarto com 462; o Canadá é o quinto com 424 e a Argentina o sexto, com 407. O Jogos de Santo Domingo vão acontecer entre 1º e 17 de agosto.