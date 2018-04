Pan: Ministério pagará aluguel da Vila O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, concluiu nesta quinta-feira as negociações para a construção da vila olímpica dos jogos Pan-Americanos, no Rio, e anunciou que vai liberar R$ 25 milhões para o pagamento do aluguel do empreendimento à Caixa Econômica Federal (CEF), agente financeiro da obra. Esse dinheiro vai ser repassado ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que fará o pagamento à CEF. O pagamento do aluguel da vila foi uma exigência da Caixa e o governo teve de autorizar a liberação dos recursos ao COB. Era a peça que faltava nas negociações, que envolveram Agnelo Queiroz, o ministro do Planejamento, Guido Mantega, o presidente da CEF, Jorge Matoso, o presidente do COB, Carlos Artur Nuzman, e o secretário-geral do Comitê Organizador dos jogos, Carlos Roberto Osório. O COB pagará à Caixa o aluguel da vila olímpica por um ano, de janeiro a dezembro de 2007. Isto porque os 17 edifícios do empreendimento, que terá 1.480 apartamentos, farão parte dos financiamentos da Caixa e serão vendidos na planta para as pessoas interessadas. "Esse é um empreendimento como qualquer outro. O aluguel tem de ser pago, porque os edifícios ficarão a disposição dos jogos por um bom período. Vamos vender os apartamentos na planta para moradia e não poderíamos cobrar esse dinheiro dos compradores", disse Matoso. Ele participou nesta quinta-feira de uma reunião com os ministros dos Esportes e do Planejamento para fechar os detalhes da negociação. Matoso disse que na primeira semana de outubro será assinado o contrato de construção com a Agenco, empresa responsável pela obra. O empreendimento custará, no total, US$ 245 milhões, dinheiro que vai sair dos cofres dos governos federal, estadual e municipal. Em outubro, também será formalizado o contrato de locação da vila entre a Caixa e o COB. "O custeio do aluguel pelo governo brasileiro é algo que costuma ser feito por governos de outros países", disse Nuzman. O empreendimento terá de passar por ajustes para se adequar às exigências para a realização dos jogos, segundo explicou Carlos Roberto Osório. Na vila, terão de ser construídas uma policlínica, centro de credenciamento, áreas para treinamento e academias para os atletas. A vila olímpica não será apenas sede do Pan-Americano, de 13 a 29 de julho de 2007. Ela vai ser usada também pelos participantes das paraolimpíadas do Pan, de 12 a 19 de agosto, e pelos atletas do Campeonato Mundial de Judô, a ser realizado na primeira semana de setembro.