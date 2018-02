Pan: moedas comemorativas serão lançadas em 4 de abril O Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou nesta quarta-feira mais detalhes de como serão as moedas comemorativas aos Jogos Pan-Americanos do Rio, que acontecerão em julho deste ano. A idéia partiu do comitê de organização dos jogos, que pretende realizar ainda uma série de eventos para marcar o início da contagem regressiva de cem dias (4 de abril) para o começo do evento. Serão lançadas uma moeda de prata com valor de face de R$ 5 e outra de cupro-níquel com valor de face de R$ 2. O valor de compra das moedas de prata e cupro-níquel ficarão em R$ 106 e R$ 15, respectivamente. A moeda de prata terá uma tiragem inicial de 4 mil unidades e máxima de 20 mil unidades. A de cupro-níquel terá tiragem inicial de 10 mil moedas e máxima de 50 mil moedas. As moedas poderão ser adquiridas nas representações do Banco Central nos estados.