Pan: Nuzman critica atraso de obra O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, aproveitou o II Fórum Internacional de Futebol (Footecon) que está sendo realizado no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, e criticou o atraso nas obras para o Pan-2007. Nuzman está particularmente preocupado com o autódromo Jacarepaguá - onde deverão ser construídos uma arena poliesportiva, um parque aquático e um velódromo. Essas obras deveriam começar em janeiro, mas até agora não sairam do papel ?por uma questão política?, segundo Nuzman. O presidente do COB revelou durante o seminário que pediu ao ministro dos Esportes Agnello Queiróz para que ele promova um encontro entre o presidente Lula, a governadora Rosinha Matheus e o prefeito do Rio, César Maia, para tratar do assunto. ?Hoje a solução é política e não técnica?, disse Nuzman. ?É preciso haver uma harmonia maior entre os níveis do poder exercutivo?, criticou. ?Estamos no limiar de um ano eleitoral, mas é preciso que as pessoas entendam que o Pan-2007 é um projeto do Brasil. É supra-partidário?, acrescentou. Nuzman garante que o cronograma ainda não está comprometido. ?A margem de segurança permanece mas, sem dúvida, esse assunto precisa de uma solução o mais rápido possível?, afirmou. Segundo Nuzman, a entidade ainda não cogita um ?Plano B? para a hipótese de os problemas se arrastarem por muito mais tempo. ?Não pensamos no Plano B porque ainda temos tempo?, assegurou. Os problemas com as obras do Pan-07 estão se tornando recorrentes. Embora algumas estejam adiantadas, como o estádio João Havelange, no Engenho de Dentro, outras sofrem com paralisações ou nem foram iniciadas. O ginásio Maracanãzinho, por exemplo, chegou a ser tido como possível sede para o Mundial de Basquete de 2006, mas as obras passaram por paralisações que tiraram o evento do Rio. As obras do autódromo são as mais atrasadas do cronograma. No início de novembro, a prefeitura assumiu a obra, mas ainda não sabe de onde virá pelo menos a metade do dinheiro. A previsão é erguer no local uma arena olímpica (basquete, ginástica artística e trampolim acrobático), um parque aquático (natação, nado sincronizado e saltos ornamentais), além do velódromo.