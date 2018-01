Pan: obras do estádio de remo são parcialmente paralisadas As obras do Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas foram parcialmente embargadas nesta quinta-feira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a pedido do Ministério Público Federal (MPF). O local onde ocorrerão as disputas de remo, canoagem de velocidade e esqui aquático durante os Jogos Pan-Americanos do Rio não tem todas as autorizações necessárias para as construções serem realizadas. Na semana passada, o superintendente do Iphan, Carlos Fernando Andrade, foi até o estádio de remo verificar o andamento do projeto. Constatou poucas irregularidades, mas permitiu que as obras continuassem se uma nova planta com as correções solicitadas fosse apresentada até esta semana. ?O MPF entendeu que as modificações, como estão sendo realizadas, afetariam a paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, e que as obras ditas do Pan não se destinam a esta finalidade?, disse o procurador da República, ao justificar seu pedido de embargo. ?O MPF entendeu que as modificações, como estão sendo realizadas, afetariam a paisagem da Lagoa Rodrigues de Freitas, e que as obras ditas do Pan não se destinam a esta finalidade?, disse o procurador da República, ao justificar seu pedido de embargo. O canteiro de obras do estádio de remo está dividido em três blocos e apenas o segundo, referente às arquibancadas, foi paralisado. Os outros setores continuam normalmente: o primeiro, onde estão sendo construídos os espaços que durante os Jogos servirão de apoio, e o terceiro, onde será a garagem dos barcos e estacionamento. A Glen Entertainment, que atua em parceria com o governo estadual na remodelação do local, informou que apresentará nesta sexta-feira a nova planta, mais detalhada, ao Iphan. O término das construções no Estádio de Remo está previsto para o final de maio, enquanto o Pan começa no dia 13 de julho.