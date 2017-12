Pan registra mais dois casos de doping A nadadora americana Corrie Clark e o jogador de beisebol mexicano Salvador Rodríguez deram positivo no exame antidoping dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, informou nesta sexta-feira, a Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa). Clark, medalha de prata nos 100 metros nado peito, deu positivo por cafeína e o exame do mexicano Rodríguez acusou nandrolona, de acordo com os relatórios do laboratório enviados à Odepa. O órgão presidido pelo mexicano Mario Vázquez Raña, confirmou também que o ciclista de Barbados, Barry Ricardo Forde, deu positivo por nandrolona nos dois exames a que foi submetido depois de ganhar o ouro em duas provas.