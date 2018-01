Pan: torcedor agora terá ingressos para jogos do Brasil O torcedor terá condições de saber, a partir do dia 27, quando começará a comercialização dos ingressos do Pan-Americano do Rio, pelo menos quais serão as partidas em que o Brasil vai atuar nos esportes coletivos, em suas fases classificatórias. Mas, o adversário ainda será uma incógnita, exceto para o basquete, softbol e hóquei sobre a grama. O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos (CO-RIO) encontrou nesta sexta-feira uma fórmula para não deixar o torcedor comprar um tíquete ?completamente no escuro?. E a solução que vai permitir visualizar no site de vendas quando o Brasil atuará foi conseguida graças a uma benesse concedida para aqueles que promovem a competição continental. ?O Brasil, por ser o país-sede, já tem seus jogos apontados mesmo na primeira fase de classificação dos esportes coletivos dos Jogos Pan-americanos Rio 2007. Esta posição estará disponível para os interessados em comprar os ingressos para o Rio 2007, a partir de 0 hora do dia 27 do corrente mês de abril?, escreveu em nota o CO-RIO. Quanto à ausência dos confrontos dos demais países, o impasse permanece. Desta maneira, o torcedor ao acessar o site para comprar os ingressos encontrará a hora e dia dos confrontos do Brasil, mas não saberá seus adversários porque as tabelas completas dependem da aprovação das Confederações Sul-Americanas. O CO-RIO ainda informou que, além do basquete, hóquei sobre grama e softbol também aprovaram seus confrontos. Mas modalidades como o vôlei, futebol e futsal permaneceram sem uma definição. Sobre a possibilidade de ser alvo de processos por parte dos torcedores, pela falta de informações na comercialização das entradas, como o estadão.com.br revelou nesta sexta, o CO-RIO foi sintético: ?a venda de ingressos está sendo discutida com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.?