Pan: Torcedor terá ingressos para jogos não-definidos Além do início tardio das vendas dos ingressos para os Jogos Pan-Americanos do Rio, o torcedor terá uma outra dor de cabeça quando a comercialização das entradas começar no dia 27. Nos esportes coletivos, com exceção do basquete, não haverá como saber que seleções assistirá ao adquirir o bilhete de uma partida. A chamada ?compra no escuro? será feita porque os grupos e as tabelas do Pan-Americano carioca ainda aguardam aprovação de suas respectivas confederações. Um bom exemplo é o vôlei masculino, onde o Brasil busca a inédita medalha de ouro e ainda não tem data previstas para divulgação dos confrontos, apesar de os grupos estarem montados. No Grupo A ficaram o Brasil, Canadá, Cuba e México. E, no Grupo B, Estados Unidos, Argentina, Porto Rico e Venezuela. No primeiro dia de competição da modalidade, 23 de julho, quatro jogos estão programados. O primeiro começará às 14 horas, o segundo, às 16 horas, o terceiro, às 20 horas, e o último, às 22 horas. Mas, ao acessar o site para assegurar as entradas, o torcedor não encontrará especificado que equipes estarão se confrontando na primeira partida e assim sucessivamente. O Comitê Organizador dos Jogos (CO-RIO) confirmou que começará a comercializar os ingressos sem todas as partidas estarem especificadas no plano de vendas. Mas, alegou que divulgará os confrontos a medida em que as Confederações Pan-Americanas forem dando o aval para o programa elaborado pela organização. ?O CO-RIO aguarda a aprovação das Confederações Pan-Americanas das demais modalidades das tabelas de distribuição dos países. E disponibilizará as informações referentes às demais modalidades conforme o recebimento das aprovações?, escreveu, em nota, a entidade. ?A partir do dia 27 de abril começará a venda dos ingressos pela internet para os Jogos Pan-americanos Rio 2007. O CO-RIO já recebeu a confirmação da Confederação Pan-americana de Basquete a respeito da tabela de distribuição dos países classificados dentro dos grupos A e B. Portanto, a partir do dia 27, estas informações estarão disponibilizadas para o espectador na hora da compra do ingresso.? Como o basquete é o único com as partidas determinadas, o torcedor ao menos pode saber que a seleção feminina estréia no dia 20 de julho contra a Jamaica, às 22 horas (jogo 4). Depois volta a atuar no dia seguinte, contra o México, às 16 horas (jogo 2) e termina a primeira fase contra o Canadá, às 22 horas, dia 22. Os homens entrarão em quadra no dia 25, contra Ilhas Virgens, às 15h30 (jogo 2), depois atuam contra Canadá, às 10 horas (jogo 1), dia 26, e finalizam a fase inicial ante Porto Rico, às 22 horas, dia 27.