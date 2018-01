Pan: venda de ingressos começa na madrugada desta sexta O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos (CO-Rio) criou um grupo de trabalho, há 20 dias, para adequar a competição às exigências do Estatuto do Torcedor. Os responsáveis pelo projeto elaboraram várias medidas, além das previstas na lei, que entram em vigor a partir da zero hora desta sexta-feira, quando começa a venda de ingressos para o Pan. O torcedor poderá, a partir da madrugada de sexta-feira, adquirir ingressos para o Pan acessando o site www.ingressosrio2007.com.br. Os preços das entradas variam entre R$ 20 e R$ 250 para as cerimônias de abertura e encerramento, e entre R$ 10 e R$ 120 para os eventos esportivos. Já o torcedor que não tiver acesso à internet precisará aguardar até o dia 1º de julho para comprar seus ingressos. A data marca o início da comercialização nas bilheterias dos locais de competição. No total, serão colocados à disposição do público 1, 9 milhão de entradas. As entradas para o Pan serão numeradas e o público poderá escolher seus lugares dentro das instalações. Ao adquirir o ingresso pela internet, o torcedor vai optar pelo setor que prefere e, posteriormente, o assento será distribuído de acordo com a ordem cronológica da aquisição. O número do lugar que ocupará nos estádios virá impresso no ingresso a ser recebido pelo correio - mas também poderá ser conhecido pelo site em que comprou as entradas, a partir de 25 de junho. O grupo de trabalho também criou um serviço de ouvidoria para os Jogos. Além de um ouvidor-geral, todas as instalações terão um responsável por receber do público críticas e sugestões. O CO-Rio informou que quem for ao Pan também terá à disposição uma equipe responsável pela organização de filas, setor de achados e perdidos, além de vários programas de entretenimento, que distribuirão brindes. E, além de assegurar esses benefícios ao público, um manual de Direitos e Deveres do torcedor foi criado. Todos esses cuidados para respeitar o Estatuto do Torcedor foram tomados após a divulgação da comercialização dos ingressos. A falta inicial de várias informações para os torcedores obrigou o CO-Rio a negociar com o Ministério Público Estadual (MPE) e impedir, desta maneira, ser alvo de processo movido pelo órgão. Apesar de ter se entendido com o MPE, o CO-Rio não estará livre de processos individuais, já que o torcedor comprará entradas sem saber a quais partidas assistirá - exceção para o basquete, hóquei sobre a grama e softbol. Quem se sentir lesado poderá recorrer ao judiciário. Como o País é sede, o torcedor saberá quando o Brasil atuará nos esportes coletivos. Por exemplo, quem adquirir uma entrada para o jogo da seleção masculina de vôlei saberá o horário e o dia do confronto, mas não o adversário dos brasileiros. O problema é que a maioria das confederações esportivas ainda não aprovou as tabelas de disputas do Pan do Rio e, por isso, elas ainda não puderam ser disponibilizadas pela organização dos Jogos.