Pan vira polêmica em São Domingos Os Jogos Pan-americanos de São Domingos, em agosto, podem ser uma ruína para a República Dominicana. Segundo a revista revista "Ahora", o Pan se converteu em uma controvérsia nacional. Estão divididos até mesmo os organizadores da competição. "A história se encarregará de me julgar", diz José Joaquín Puello, que é o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2003. Ele também adiantou que a cerimônia de abertura do Pan levará três horas e meia e será transmitida a estimadas 500 milhões de pessoas. Puello desmente atraso nas obras e garante que tudo estará terminado em 30 de maio, segundo exigência da Organização Desportiva Pan-Americana, a Odepa. Ele assegura que não passarão de US$ 35 milhões os investimentos do governo no Pan, dos quais US$ 12 milhões "serão recuperados" por meio de publicidade e venda de ingressos. Mas, apesar das garantias, incluindo que há US$ 3 milhões para a treinamentos e viagens de intercâmbio de atletas do país, ginastas fizeram um dia de greve na semana passada por falta de atenção com sua preparação.