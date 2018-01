Panamenho desiste de lutar com Popó Dos cinco boxeadores cotados para lutar com Acelino de Freitas, o Popó, no dia 28 de abril, em Cardiff, no País de Gales, um já desistiu: o panamenho Miguel Callist, peso ligeiro. O boxeador não aceitou a oferta do presidente da Organização Mundial de Boxe (OMB), o também panamenho Francisco Varcasel, que prometeu trocá-lo de categoria e colocá-lo na mesma de Popó, júnior ligeiro. O combate entre Popó e o cubano Joel Casamayor pelo título mundial da Associação Mundial de Boxe (AMB) está confirmado. A data ainda está em aberto, mas fala-se em julho.