Pão de Açúcar abre centro de alto rendimento esportivo em SP

Localizado em uma aérea de 10 mil metros quadrados na cidade de São Paulo, o núcleo conta com laboratório, ginásio poliesportivo, estrutura para praticas de salto com vara, pistas de atletismo, entre outras instalações.

De acordo com a companhia, o núcleo conta com apoio de profissionais que vão atuar no suporte científico do diagnóstico de desempenho e no treinamento específico para melhoria das equipes brasileiras, em uma preparação para a Olimpíada de 2016.

"Com o NAR (Núcleo de Alto Rendimento) buscamos evoluir em nossa política de valorização do esporte e conseguimos materializar nosso projeto olímpico em que buscamos contribuir com a melhoria do desempenho dos atletas brasileiros, especialmente os que estão iniciando sua preparação para os Jogos Olímpicos de 2016", disse o presidente-executivo do grupo Pão de Açúcar, Enéas Pestana.

Ainda segundo a companhia, o espaço é destino a técnicos, preparadores físicos de atletas, clubes e equipes de diversas modalidades esportivas.

(Por Vivian Pereira)