Pão de Açúcar inaugura centro esportivo em São Paulo

No Núcleo de Alto Rendimento (NAR) foi construído um ginásio poliesportivo e estrutura para atletismo e há equipamentos para treinamento de potência muscular e laboratório para avaliação dos atletas. O espaço conta ainda com estrutura interna para salto com vara e estrutura externa para salto em distância e salto triplo.

Segundo o Grupo Pão de Açúcar, com o lançamento do NAR a empresa pretende contribuir para a formação de atletas brasileiros na busca por melhores resultados na Olimpíada de 2016, que será realizada no Rio de Janeiro.

A cerimônia de inauguração reuniu ex-esportistas e vários atletas olímpicos, entre eles a atual campeã mundial do salto com vara, Fabiana Murer, o medalha de bronze na maratona da Olimpíada de Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima, o maratonista Marilson Gomes do Santos e o ex-jogador de futebol Raí. Além do Pão de Açúcar, o núcleo conta com patrocínio da Procter & Gamble.