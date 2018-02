Pão de Açúcar investe mais no esporte O esporte "está no DNA da família", como define o empresário Abílio Diniz. E essa paixão que os Diniz têm pelo esporte reflete-se diretamente no tipo de comando que adotam na empresa e no apoio que o grupo empresta às modalidades olímpicas. Investe cerca de R$ 6 milhões por ano, um dos maiores recursos privados para a área no Brasil. Além de 22 atletas do triatlo e atletismo, e da organização de uma dúzia de corridas de rua, dentre elas três maratonas de revezamento, o grupo ampliará ainda mais o seu patrocínio este ano, incluindo o ciclismo. Leia mais no Estadão