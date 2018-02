Papai Noel do futebol Caros leitores, o futebol brasileiro de hoje está nas mãos de uma só pessoa: o megaempresário uruguaio Juan Figer. Esse senhor compra e vende jogadores a toque de caixa, não se preocupa com a saúde financeira dos clubes e ainda por cima acabou criando uma nova área profissional no mundo da bola: os arapongas do futebol. Esses "investigadores" procuram determinados atletas, ganham a confiança deles e depois negociam procurações em parceria com o uruguaio. Difícil provar a ilegalidade perante a lei, mas algo visivelmente imoral diante de um futebol totalmente falido. Teria de haver alguma forma de os presidentes quebrarem o vínculo com o Figer. Ele monta o time que quer. Encaixa seus jogadores nos clubes que quer. Nesta época do ano, ele vira, até mesmo, um autêntico Papai Noel. Chega! Quero saber até quando vão dar poder a esse sujeito. * * * * * Adriano é um bom menino. Vem de família humilde como a maioria dos jogadores que venceram neste país. Mas não acho legal o que está fazendo. Já deixou a Itália por problemas pessoais. Aí, vem para o Brasil, anda com pessoas erradas e enche a cara de cerveja. Sei que nunca fui exemplo pra ninguém, mas pela própria experiência que tive, em que perdi muitas oportunidades por mau comportamento e profissionalismo, diria para ele agarrar com toda força a chance que o São Paulo está lhe dando. É, talvez, a melhor forma de voltar a ser o Imperador que todos aprenderam a admirar. E tem de agradecer ao Gilmar Rinaldi, que, além de empresário, trata esse garoto como filho. Queria eu ter tido um anjo da guarda como esse na juventude. * * * * * Nestes últimos tempos, pouco falei da Portuguesa. A Lusinha estava nas divisões inferiores, sumidinha, ninguém dava nada por ela. E não é que com responsabilidade, administração correta e um pouco de dinheiro a coisa fluiu? A Portuguesa, no mesmo ano, ascendeu à Primeirona do Estadual e do Brasileiro. Campanha excelente, que honra as tradições rubro-verdes e enche de orgulho a torcida. E tem outra! Os clubes grandes de São Paulo que se cuidem: se eles não ficarem espertos a Lusa belisca um lugar de destaque já no próximo Paulistão. O time tem base formada, técnico competente e está fortalecendo o elenco. Fiquem de olho! * * * * * Há umas duas semanas critiquei a falência dos clubes do interior do Estado. Falei do absurdo que é ter empresário comandando clubes apenas com a intenção de negociar jovens revelações. Não retiro nada do que disse. É muita sujeira. Mas um exemplo positivo nesse meio é o trabalho da Ferroviária de Araraquara. O clube é administrado pelo Valquírio, dono da Lupo, que patrocina e gere o time com a maior competência possível. Quem dera todo o empresário copiasse a forma como a Ferrinha é administrada. Com certeza, o futebol do interior daria uma revigorada. * * * * * Graças ao bom Deus recebo muitos e-mails, de todo o País. Uns com elogios, outros com críticas construtivas. Na semana passada, recebi de um leitor do Estado, o Daniel Issa, uma mensagem pedindo felicitações pelo filho, Arthur, que acabara de nascer. Caro Daniel, é por pessoas como você que tenho ânimo e alegria de acordar todos os dias para trabalhar. Não deixe que a incompetência da diretoria que passou pelo Corinthians afete o amor que você tem pelo clube. Pode ter certeza de que o Arthurzinho vai lhe agradecer por isso um dia. Feliz Natal para sua família e para a de todos os leitores!