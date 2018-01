Para-atleta brasileira bate recorde mundial Roseane Ferreira dos Santos, a Rosinha, bateu hoje o recorde mundial no arremesso de peso feminino categoria T58 (amputados) no Circuito Loterias Caixa Brasil Paraolímpico, que está sendo realizado neste final de semana no Ginásio do Ibirapuera. A atleta atingiu 33m69 (a marca mundial era de 32m44). Hoje é ó último dia do Circuito Loterias Caixa Brasil Paraolímpico, destinado a para-atletas, e que está acontecendo neste momento no ginásio do Ibirapuera.