Para Bernardinho, só falta o ouro olímpico Agora, para Bernardinho, só falta o ouro olímpico. Em menos de três anos comandando a seleção masculina de vôlei, o treinador conquistou quase todos os títulos disputados ? exceção para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, onde a equipe ficou com a medalha de bronze. Com o inédito título na Copa do Mundo do Japão, seu nome continua ligado a conquistas. Provou também que tem razão em sua busca incessante pela perfeição. Poucas vezes uma competição masculina de vôlei foi tão disputada. Brasil e Sérvia e Montenegro chegaram a números parecidos na competição. Itália e Estados Unidos mostraram que a luta pelo ouro nos torneios mais importantes será cada vez mais difícil. ?Bom está. Perfeito, nunca?, costuma dizer o treinador, que repetiu a frase para seus jogadores inclusive após a histórica final da Liga Mundial deste ano, quando o Brasil derrotou os sérvios em Madri, em um tie-break de quase meia hora, que terminou apenas em 31/29. ?Sou um perfeccionista que sabe que a perfeição jamais será atingida. Seria o fim dos objetivos. E não conseguiria viver sem eles?, diz o treinador. Neste domingo fez questão de ressaltar: ?Não estamos no auge, mas a caminho do amadurecimento. Ainda estamos crescendo e é preciso pensar que ainda temos um longo caminho a ser percorrido. O trabalho será árduo até a Olimpíada de Atenas/2004.? O meio-de-rede Gustavo, que teve sua primeira oportunidade na seleção com o técnico Radamés Lattari em 1997, elogiou o treinador. ?A maior parte do time está junta há quatro anos e a chegada da nova comissão técnica foi muito importante para nos ajudar a traçar este caminho. Esta é a realização de um sonho não só meu, mas de todos os jogadores. Estamos conquistando o mundo e vamos lutar para seguir sentindo este gostinho da vitória.? Na Olimpíada de Atenas, Bernardinho terá uma motivação a mais: estará ao lado da mulher Fernanda Venturini, a levantadora titular da seleção do técnico José Roberto Guimarães, e da filha Júlia, que completa dois anos este mês.