Para Bernardinho, só falta o Pan Depois de ganhar a Copa dos Campeões pela primeira vez, neste domingo, no Japão, o técnico Bernardinho vai em busca do único grande título que lhe falta no comando da seleção brasileira masculina de vôlei. Campeão olímpico e mundial, ele ainda não tem a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos - e pretende conquistá-la em 2007, no Rio. O Brasil conquistou a Copa dos Campeões ao vencer o Egito por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 25/21), na madrugada deste domingo, com a presença de um torcedor ilustre no ginásio em Tóquio. O técnico brasileiro Zico, que comanda a seleção japonesa de futebol, foi acompanhar de perto a vitória do time de Bernardinho. Zico cumprimentou o colega Bernardinho pela vitória inédita - foi o segundo título brasileiro na Copa dos Campeões, repetindo 1997, quando o treinador ainda era Radamés Lattari. ?O Brasil jogou seu verdadeiro vôlei e está de parabéns?, afirmou o treinador do Japão. Com 5 vitórias, o Brasil terminou invicto o torneio que reuniu os campeões continentais. A segunda colocação foi dos Estados Unidos e o terceiro lugar ficou com a Itália. Depois vieram, pela ordem, Japão, Egito e China. Além disso, a seleção brasileira fechou um ano vitorioso, em que venceu a Liga Mundial e o Campeonato Sul-Americana - foi vice da Copa América. ?Faltou treino e os jogadores estavam cansados. Mas nos momentos-chave o time correspondeu, como nos jogos contra Estados Unidos (na primeira rodada) e Itália (na penúltima rodada). Os grandes times se superam nos momentos certos?, afirmou Bernardinho, já de olho no título que lhe falta, dos Jogos Pan-Americanos. ?Eu ainda não tinha ganhado esse título. Agora só falta o Pan. É importante ter ganhado a Copa dos Campeões. Dá uma boa impressão. Terminamos o ano na seleção com sensação de vitória.? Os jogadores também fizeram uma grande festa, até com o já tradicional peixinho na quadra depois do título. Mesmo porque, o grupo está sofrendo uma reformulação - Giovane, Nalbert e Maurício deixaram a seleção após os Jogos de Atenas, em 2004 - e o time jogou desfalcado no Japão - Dante estava contundido. ?Foi um ano pós-Olimpíada, muito difícil. É complicado recomeçar depois de um ciclo olímpico mais do que vencedor?, lembrou o levantador Ricardinho. ?O importante é que a equipe foi campeã, apesar de não termos feito um grande campeonato. Tivemos altos e baixos?, afirmou o meio-de-rede Gustavo. ?Era importante manter a regularidade, continuar conquistando títulos?, avisou o também meio-de-rede Rodrigão. ?O grupo soube superar as dificuldades e o resultado está aí?, disse o líbero Escadinha. ?Fechamos o ano com chave de ouro?, concluiu o oposto André Nascimento.