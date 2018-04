Para cada segundo de prova, quase R$ 23 mil Usain Bolt venceu as duas provas que disputou em Berlim com acachapantes recordes mundiais. Além de celebrar a glória do esporte, também faz contas - e sua conta bancária agradece. Cada campeão de Berlim é premiado com a nada desprezível quantia de US$ 60 mil (quase R$ 120 mil). Mas, ao bater um recorde mundial, há um significativo adicional: mais US$ 100 mil (quase R$ 200 mil). Confira mais imagens e o calendário completo do Mundial na Alemanha Apenas duas marcas foram melhoradas no Mundial, os 100 m e os 200 m, ambas por Bolt. Por isso, o jamaicano já embolsou US$ 320 mil em prêmios (R$ 640 mil). Cada segundo das finais que disputou - 9s58 dos 100 m, no domingo e 19s19 dos 200 m, ontem - valeu US$ 11.123,00, perto de R$ 23 mil. O jamaicano briga por mais. Amanhã, seu país começa a disputar uma vaga na decisão do revezamento 4 x 100 metros, que encerrará o programa de amanhã, penúltimo dia de competições no Mundial. Apesar do cansaço, Bolt diz estar pronto para brigar por mais uma medalha e igualar o feito da Olimpíada de Pequim. Na China, ganhou as três provas, todas com recorde mundial. "Estou pronto para uma nova marca com o nosso revezamento - só não sei se meus companheiros estão", brincou o velocista, provocando os companheiros. "Faço qualquer coisa por meu país." O sucesso dos velocistas fez com que a Jamaica conquistasse um surpreendente primeiro lugar no quadro de medalhas - até ontem, foram cinco ouros, um a mais que os EUA, sempre predominantes na ponta. Bolt deve ter semelhante crescimento financeiro àquele experimentado ao fim dos Jogos de Pequim. Depois do tricampeonato olímpico, o jamaicano passou a cobrar cerca de 120 mil euros (quase R$ 350 mil) para participar de competições na Europa. Ainda assim, o atletismo continua longe de pagar altas somas aos seus esportistas em comparação a outras modalidades. Bolt não está nem entre os 100 atletas mais bem pagos de 2008 - ganhou "apenas" US$ 5 milhões, segundo o ranking da revista Sports Illustrated. Tiger Woods, o primeiro da lista, somou US$ 100 milhões.