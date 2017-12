Para COI, explosões são pequenos incidentes O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira que está ?em contato permanente com as autoridades gregas?, após a explosão de três bombas nesta madrugada em um edifício vizinho a uma delegacia do distrito de Kalithea, no Sul de Atenas (Grécia). ?Estamos em contato permanente com as autoridades gregas, que nos mantém informados de tudo. Obviamente, se trata de uma incidente sem conexão com nenhuma sede olímpica?, disse a porta-voz da entidade, Giselle Davies. Para o COI, o caso trata-se de um incidente relativamente pequeno, mas será examinado por alguns comitês olímpicos nacionais, embora nenhum deles tenha entrado em contato com a entidade. ?O assunto está nas mãos das autoridades gregas, ainda que seguiremos acompanhado tudo de perto ao longo do dia?, garantiu Davies. As duas primeiras explosões ocorreram com intervalo de 26 minutos e foram ouvidas pouco antes dos eventos que dariam início à contagem regressiva de 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos, em 13 de agosto. A terceira bomba explodiu quando uma equipe da polícia tentava desarmá-la e deixou um dos especialistas levemente ferido.