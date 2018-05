Para Douglas, 'falta de gol' explica sequência de tropeços do Grêmio Dos últimos quatro jogos que fez, o Grêmio perdeu três. Foi batido pelo Tolouca, no México, mas também por dois times pequenos do Rio Grande do Sul: São José e São Paulo. O trabalho que parecia promissor do técnico Roger Machado agora é contestável e nem um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Douglas, sabe explicar o que está acontecendo.