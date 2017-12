Para especialistas, torneio vai estimular hipismo no País O técnico de hipismo Nelson Pessoa Filho, pai do campeão olímpico Rodrigo Pessoa, acredita que a realização de um torneio internacional de alto nível no Brasil, como pretende ser o Athina Onassis International Horse Show, pode ajudar a popularizar ainda mais a modalidade no País. "Vai ser uma oportunidade excepcional de estar junto com os melhores do mundo, estou certo de que os nossos cavaleiros vão ganhar muito com isso", avisou Neco, como é conhecido, durante a entrevista coletiva de lançamento do torneio, realizada nesta quarta-feira em São Paulo. A organização do torneio está por conta de Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, duas vezes medalhista olímpico na competição por equipes (bronze em Atlanta, 1996, e prata em Sydney, em 2000, e marido de Athina Onassis. Eminência parda do hipismo brasileiro, Nelson Pessoa foi convidado por Doda para prestar consultoria à organização do torneio - ele organiza há cinco anos um concurso de saltos em Bruxelas, na Bélgica, onde vive. "É um nome que dá credibilidade a nosso evento", afirmou o cavaleiro. O presidente da Federação Paulista de Hipismo, Luiz Roberto Giugni, elogiou Doda pelo empreendimento. "Com essa iniciativa, Doda não realiza apenas seu sonho, mas o de muita gente. Essa experiência será fantástica para os nossos jovens atletas", disse o cartola. Giugni, ou "Betão", como foi chamado por Doda, calcula o orçamento anual de sua entidade em torno de R$ 5 milhões, e prevê um boom no aumento dos negócios ligados ao hipismo. "Há poucos patrocinadores, mas quem anuncia tem um retorno bom. Espero que a competição nos ajude a melhorar este cenário", avisou. A Sociedade Hípica Paulista, que receberá a competição, espera receber de 10 a 15 mil pessoas durante os quatro dias de disputa, de 2 a 5 de agosto do ano que vem. "Já organizamos dois eventos internacional por ano", disse o presidente Renato de Morais Dantas. "É um lugar lindo e com toda a infra-estrutura necessária para um belo evento", completou Jan Tops, organizador do Global Champions Tour, circuito de oito disputas internacionais de alla premiação na qual o torneio de São Paulo está inserido.