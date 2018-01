Para evitar invasões, Wimbledon pode ganhar fosso Os organizadores do Aberto de Wimbledon revelaram nesta quinta-feira que podem construir um fosso ao redor da quadra central para impedir que os torcedores tenham acesso ao local. Até aqui, dois jogos tiveram de ser paralisados por causa de invasões. A primeira delas ocorreu na partida entre a russa Maria Sharapova e a sua compatriota Elena Dementieva, disputada na última terça-feira. Sem roupas, um torcedor invadiu a quadra e ficou dando cambalhotas até ser retirado pelos seguranças. O outro jogo que teve de ser interrompido foi entre o suíço Roger Federer e o croata Mario Ancic, disputado na quarta. Dois homens, "armados" de raquetes e bolinhas verdes, invadiram a quadra para jogar no lugar dos atletas. As duas invasões são atribuídas aos membros da organização "Pais da Justiça", que briga pelos direitos dos homens nos casos de divórcios. "Não queremos construir uma fossa. Será uma pena se por causa dessas besteiras Wimbledon modificar a sua estrutura", explicou a organização em nota oficial.