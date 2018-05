Para Figo, desempenho de Portugal depende de Cristiano Ronaldo

SÃO PAULO - No Brasil para um evento da empresa que produziu os bancos de reservas dos 12 estádios da Copa do Mundo, o ex-jogador português Luis Figo afirmou, nesta quarta-feira, que a seleção do seu país só conseguirá ir longe no Mundial se o atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, jogar em alto nível. Afinal, a equipe depende do atual Bola de Ouro da Fifa.

"Nós, portugueses, temos a esperança de poder chegar na final. Mas isso só será possível se o Cristiano Ronaldo fizer um grande Mundial. Ninguém duvida da qualidade dele, mas queremos que todos os jogadores tenham êxito tanto pessoalmente quanto coletivamente", opinou o ex-jogador.

Figo também aproveitou a passagem por São Paulo, como garoto propaganda da empresa japonesa AGC, para falar com jornalistas sobre as suas expectativas para a seleção brasileira. "Acho que o Brasil vai chegar muito forte à Copa do Mundo. É um dos favoritos para ficar com o título porque tem uma equipe de grandes jogadores, um treinador fantástico e joga em casa. Isso muitas vezes é fundamental", disse.

Eleito melhor jogador do mundo em 2001, Figo conhece bem Luiz Felipe Scolari, seu treinador na seleção portuguesa entre 2003 e 2006, quando era o capitão de Portugal na Copa. E o craque acredita que Felipão não aprontará surpresas na lista final de convocados, que sai dia 7 de maio. "Conhecendo o Scolari como conheço, acho que ele vai trabalhar com o grupo que já conhece. Pode ter alguma novidade, mas ele gosta de trabalhar com o grupo que já vem trabalhando há um certo tempo com ele e já deve ter uma ideia do time que vai chamar para a Copa", apostou.