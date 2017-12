Para Guga, Federer não é melhor do que Sampras Com a autoridade de quem já venceu tanto Pete Sampras como Roger Federer, o tricampeão de Roland Garros Gustavo Kuerten disse nesta terça-feira, em entrevista à TV Globo, que o ex-tenista norte-americano foi muito melhor que o suíço. ?O Schumacher na Fórmula 1 aproveitou-se da morte de Ayrton Senna para conquistar seus triunfos, enquanto o Federer aproveitou-se da lacuna deixada por Sampras para conseguir suas vitórias?, disse Guga. ?Os dois são bons jogadores, mas eu prefiro o Sampras.? Tanto Sampras como Federer jamais ganharam um título em Roland Garros, palco das maiores conquistas do brasileiro. A opinião de Guga faz parte de uma acirrada polêmica, que só o tempo poderá dar a resposta. Federer, com 25 anos, já ganhou nove títulos de Grand Slam, Sampras detém o recorde de 14 triunfos.