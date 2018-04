Para McLaren, erro não alterou o resultado Martin Whitmarsh, diretor da McLaren, garantiu que o erro da equipe no segundo pit stop de Lewis Hamilton não alterou o resultado do GP da Europa. Eles decidiram retardar a entrada do piloto, mas não lhe comunicaram. Era a 37.ª volta de um total de 57 e os mecânicos esperavam Heikki Kovalainen. Hamilton pararia depois, mas o inglês pensou que era sua vez, como estava planejado. ''Quando me comunicaram para seguir em frente, era tarde, eu já havia cruzado a linha branca de acesso ao box'', falou Hamilton, chateado. Para ele, a vitória foi perdida ali.